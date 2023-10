Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte im Interview.