Laut weiteren Daten steigt die Größe der Satellitenlagerstätte im Bjerkreim-Explorationsprojekt, Norwegen

Ausgeprägte Geologie mit hohem Gehalt an den EU-kritischen Rohstoffen Vanadium und Titan

Aufbereitungsarbeiten zeigen eine Vanadiumextraktion aus Magnetitkonzentrat von bis zu 80 %

Norge Mining plc, das anglo-norwegische Mineralexplorationsunternehmen mit einem erstklassigen Vorkommen1 an kritischen Rohstoffen im Südwesten Norwegens, veröffentlicht eine aktualisierte für die Skeipstad-Lagerstätte. Hierbei handelt es sich um eine Satellitenlagerstätte in der Nähe der Storeknuten-Entdeckung des Unternehmens.

Die Lagerstätte Skeipstad unterscheidet sich geologisch von Storeknuten und anderen Explorationszielen im Weltklasse-Explorationsprojekt Bjerkreim. Sie scheint durch einen anderen magmatischen Prozess entstanden zu sein und weist besonders hohe Gehalte an Vanadium und Titan auf, die beide zu den kritischen Rohstoffen der EU gehören.

Die JORC2-konforme Mineralressourcenschätzung bei Skeipstad umfasst insgesamt 192 Millionen Tonnen, von denen 89 Millionen Tonnen in der angegebenen Kategorie mit durchschnittlichen Gehalten von 0,14 Vanadiumpentoxid und 11,42 Titandioxid gemeldet wurden. Dies sind höhere Gehalte als die, die bisher anderswo im Explorationsprojekt Bjerkreim gefunden wurden.

Das Bohrprogramm und die anschließende Analyse haben zwei Bereiche innerhalb der Lagerstätte Skeipstad identifiziert, die als hochgradig (HG) und mittelgradig (MG) bezeichnet werden und den Mineralgehalt widerspiegeln.

Für Skeipstad wurde eine Abbaustrategie entwickelt, die eine Kombination aus Tagebau und Untertagebau vorsieht, um den Schutz kulturell wichtiger historischer Stätten zu gewährleisten. Ein konzeptioneller Zeitplan wurde auch für den Tagebauanteil der Mineralressourcenschätzung entwickelt.

Der Magnetitgehalt wurde außerdem im Hinblick auf die mögliche Nutzung des Eisengehalts geschätzt.

Die wichtigsten Eckpunkte

JORC-Mineralressourcenschätzung für Skeipstad in Höhe von 192 Millionen Tonnen mit durchschnittlichen Gehalten von 0,12% Vanadiumpentoxid (V2O5), 10,37% Titandioxid (TiO2) und 6,04% Magnetit (Fe3O4)

Die durchschnittlichen Gehalte an Vanadiumpentoxid und Titandioxid stellen die höchsten Gehalte an diesen Vanadium- und Titanverbindungen dar, die bisher im Explorationsprojekt Bjerkreim entdeckt wurden

Eine angegebene Mineralressource von insgesamt 89 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,14% Vanadiumpentoxid, 11,42% Titandioxid und 6,82% Magnetit

Eine abgeleitete Mineralressource von insgesamt 103 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,11% Vanadiumpentoxid, 9,46% Titandioxid und 5,36% Magnetit

Die Ressourcenschätzung wurde gemäß dem JORC-Berichtsstandard von SRK Consulting (UK) Ltd (SRK), Teil der SRK-Gruppe, einem unabhängigen internationalen Beratungsunternehmen für Bergbau, Exploration und Umwelt, erstellt

Mineralressourcenschätzung für Skeipstad

Die JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Skeipstad wird im Folgenden näher erläutert.

Abbaumethode Bereich Klassifizierung Tonnen (Millionen) V2O5 TiO2 Fe3O4 Tagebau HG Angegeben 25 0,19 15,40 9,27 Abgeleitet 1 0,19 15,20 9,11 MG Angegeben 47 0,11 8,65 5,32 Abgeleitet 40 0,08 6,40 3,74 Untertage HG Angegeben 8 0,19 16,29 9,32 Abgeleitet 15 0,20 17,40 9,49 MG Angegeben 9 0,12 10,48 5,62 Abgeleitet 47 0,11 9,40 5,33 Gesamt Angegeben 89 0,14 11,42 6,82 Abgeleitet 103 0,11 9,46 5,36 Gesamt 192 0,12 10,37 6,04

Bei der Berichterstattung über die Mineralressourcenerklärung stellt SRK Folgendes fest:

Mineralressourcen sind keine Erzreserven und haben keinen nachgewiesenen wirtschaftlichen Nutzen

Die Tagebaukomponente der Mineralressource wurde bestimmt, indem die gemeldete Tonnage auf diejenige begrenzt wurde, die in eine optimierte Grubenhülle fällt. Dabei wurde von Verkaufspreisen von 541/t USD für TiO2, 10,2/lb USD für V2O5 und 107/dmtu USc Fe ausgegangen, die einen NSR-Cut-off auf der Grundlage von Abbau-, Verarbeitungs- und G&A-Kosten übersteigen und das Vorhandensein bestimmter Kulturstätten berücksichtigen.

Zur Schätzung der NSR-Werte für die HG- und MG-Mineralisierung wurden unterschiedliche Eingaben verwendet, die die unterschiedlichen metallurgischen Eigenschaften der beiden Mineralisierungen widerspiegeln.

Der für die HG-Mineralisierung angewandte NSR-Tagebau-Cut-off lag bei 17,3 USD/t und für die MG-Mineralisierung bei 16,3 USD/t.

Die Bedingung, dass es vernünftige Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) für die Untertagebaukomponente gibt, wurde dadurch erfüllt, dass die modellierte Mineralisierung unterhalb des Tagebaus unter Verwendung höherer NSR-Cut-offs von 47,1 USD/t und 46,3 USD/t für die HG- bzw. MG-Mineralisierung geschätzt wurde. Dies spiegelt die zusätzlichen Kosten des Untertagebaus wider.

SRK hat die Ringwälle in diesem Gebiet als begrenzenden Faktor bei der Meldung von Tagebau-Mineralressourcen behandelt. Keine anderen, in diesem Abschnitt erwähnten Umwelt- und Sozialrisiken und -fragen wurden verwendet, um die Berichterstattung über Mineralressourcen gemäß den RPEEE-Kriterien in diesem Stadium einzuschränken.

Die Mineralressourcen werden als unverwässert angegeben. In der Erklärung wurde keine bergbauliche Verwertung angewandt.

Die Tonnagen werden in metrischen Einheiten angegeben, die Gehalte in Prozent (%). Tonnagen und Gehalte werden entsprechend gerundet. Aufgrund von Rundungen, die gemäß den Berichterstattungsrichtlinien erforderlich sind, kann es zu offensichtlichen Summendifferenzen zwischen Tonnen, Qualität und Metallgehalt kommen. Sofern diese auftreten, erachtet SRK sie nicht als erheblich.

Die Daten, die zur Erstellung der oben genannten Schätzung verwendet wurden, stammen von insgesamt 7.576 untersuchten Proben aus 47 Bohrlöchern und wurden am 6. April 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden in Skeipstad bis zum Stichtag 14.491 m in einem Bohrprogramm gebohrt, das 2020 begann.

Die Mineralisierung bei Skeipstad besteht aus primären magmatischen Mineralien, die stark mit Ilmenit- und Vanadium-haltigem Magnetit angereichert sind. Diese Vorkommen scheinen durch einen anderen magmatischen Prozess entstanden zu sein als die unternehmenseigenen Lagerstätten Storeknuten und Øygrei, wo Apatit neben Ilmenit und Magnetit in großer Menge vorkommt.

SRK ist der Ansicht, dass das Potenzial besteht, die oben genannte Mineralressource durch weitere Bohrungen sowohl in der Tiefe, da die Mineralisierung neigungsabwärts weiterhin offen ist, als auch entlang des Streichens in Richtung Südosten zu erhöhen.

Eine Zusammenfassung des vollständigen Mineralressourcenberichts von SRK für Skeipstad wird zu gegebener Zeit auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Zum Vergleich zeigt die nachstehende Tabelle eine Zusammenfassung der JORC-konformen Mineralressourcenschätzung, die von SRK im Jahr 2022 durchgeführt und im Jahresbericht des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2022 veröffentlicht wurde.

Klassifizierung von Mineralressourcen Tonnen (Millionen) V2O5 TiO2 P2O5 Angegeben 39 0,16 13,01 0,30 Abgeleitet 13 0,15 11,30 0,60 Gesamt 52 0,16 12,57 0,37

Die Gesamttonnage der Ressource hat sich seit dem letzten Jahr deutlich erhöht, während die Gehalte an TiO2 und V2O5 leicht gesunken sind. SRK hat für die Ressource 2023 keinen P2O5-Gehalt angegeben, da das jüngste metallurgische Flussdiagramm, das für die Lagerstätte entwickelt wurde, davon ausgeht, dass dieser nicht als Produkt gewonnen werden würde. Magnetit e (Fe3O4) wurde jedoch zum ersten Mal in der jüngsten Ressource 2023 ausgewiesen, denn Testarbeiten deuten darauf hin, dass es ein Abbaupotenzial aufweist. Die anderen Unterschiede zwischen den Schätzungen für 2022 und 2023 sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass zusätzliche Bohrdaten zur Verfügung stehen und dass bei der jüngsten Schätzung von einer Kombination aus Tagebau und Untertagebau ausgegangen wird (bei der Schätzung für 2022 wurde nur von Tagebau ausgegangen). Dies spiegelt die derzeitige Annahme wider, dass bestimmte Kulturerbestätten möglicherweise an Ort und Stelle verbleiben müssen, was den Umfang des Tagebaus begrenzen würde.

Aufbereitung

Die von SGS Canada durchgeführten Aufbereitungsarbeiten an Proben, die sowohl aus den hochgradigen als auch aus den mittelgradigen Bereichen von Skeipstad entnommen wurden, ergaben hohe Gewinnungsraten von Vanadiumpentoxid in einem Magnetitkonzentrat (72,2 bzw. 57,2 für die hoch- und mittelgradigen Proben) und von Titandioxid in einem Ilmenitkonzentrat (82,5 bzw. 77,5 für die hoch- und mittelgradigen Proben).

Weitere metallurgische Arbeiten (mit Röstung und Auslaugung) wurden zur Extraktion von Vanadium aus dem Magnetitkonzentrat durchgeführt, die eine Gewinnung von 87 aus der hochgradigen Probe bzw. 78 aus der mittelgradigen Probe ergaben. Nach den Röstungs-/Laugungstests wurde das Vanadium in Lösung gereinigt und kalziniert, um Vanadiumpentoxid in handelsüblicher Qualität herzustellen. Die Gesamtausbeute an Vanadium in Form von Vanadiumpentoxid, die bei diesen Tests aus dem Magnetitkonzentrat zu (kalziniertem) Vanadiumpentoxid erzielt wurde, lag im Bereich von 72 bis 80 %.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer von Norge Mining, erklärte dazu:

"Skeipstad ist ein besonders spannender Teil des Bjerkreim-Explorationsprojekts aufgrund seiner besonderen Geologie, deren Merkmale wir im Detail ermitteln. Diese Geologie hat zu besonders hohen Vanadium- und Titangehalten geführt, deren Qualität das Potenzial für einen wirtschaftlichen Abbau durch eine Kombination aus Tagebau und Untertagebau bietet."

"Die Daten dieser Mineralressourcenschätzung und der positiven Aufbereitungsarbeiten werden in die laufende Vormachbarkeitsstudie für das Explorationsprojekt Bjerkreim einfließen. Die Vanadiumextraktion von bis zu 80 aus Konzentrat ist sehr ermutigend, da wir uns weiterhin auf die Erreichung unseres Ziels konzentrieren, eine europäische Lieferbasis für kritische Rohstoffe zu schaffen."

1 Der Begriff "Lagerstätte von Weltrang" bezeichnet im Zusammenhang mit dieser Meldung eine Lagerstätte von sehr großem Umfang, die das Potenzial besitzt, große wirtschaftliche und strategische Vorteile zu bieten.

2 Der Berichtsstandard für diese Erklärung ist der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Minerals Council of Australia veröffentlichte "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Ausgabe 2012), der so genannte "JORC-Code". Der JORC-Code ist ein Standard für die Berichterstellung, der an die Berichtsvorlage des Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards ("CRIRSCO") angeglichen wurde. Es handelt sich um einen international anerkannten Berichtsstandard, der weltweit für die marktbezogene Berichterstattung und für Finanzanlagen genutzt wird.

Die "kompetente Fachkraft", die die Gesamtverantwortung für die Mineralressource trägt, ist Dr. Mike Armitage, C. Eng., C. Geol., FGS, MIMM, PhD. Dr. Armitage ist ein von einer anerkannten berufsständischen Organisation ("RPO") zertifizierter Geologe (Chartered Geologist). Die betreffende RPO wird auf einer von Zeit zu Zeit von der Australischen Börse veröffentlichten Liste geführt. Er ist assoziierter Unternehmensberater bei SRK Consulting (UK) Ltd und Director bei SRK Exploration Services. Armitage verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Metallindustrie sowie über umfangreiche Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte und für die von ihm ausgeführte Tätigkeit relevant sind, so dass er als kompetente Fachkraft im Sinne des JORC-Codes qualifiziert ist. Dr. Armitage war in den vergangenen 30 Jahren international für die Ausweisung von Mineralressourcen und Erzreserven auf verschiedenen Liegenschaften verantwortlich.

Über Norge Mining plc

Norge Mining plc ist ein englisch-norwegisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt die Mineralexploration in Norwegen ist.

Die JORC-Ressourcenschätzungen des Unternehmens für das Bjerkreim-Explorationsprojekt im Südwesten Norwegens haben Weltklasse-Vorkommen der kritischen EU-Rohstoffe Phosphat, Vanadium und Titan bestätigt, Materialien, die eine Schlüsselrolle bei der sauberen Energiewende, der Sicherheit der Lebensmittelversorgung und in anderen Bereichen spielen. Die Herkunft dieser Materialien ist von erheblicher strategischer Bedeutung für Netto-Carbon-Null-Verpflichtungen, für die die Transparenz der Lieferkette eine wichtige Voraussetzung bildet.

Norge Mining besitzt 61 Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von mehr als 520 Quadratkilometern im Südwesten Norwegens. Das Unternehmen führt derzeit ein Explorationsprogramm durch, das auf früheren Studien des Norwegischen Geologischen Dienstes (NGU) aufbaut.

Das Unternehmen wurde im November 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist im Besitz der 100-prozentigen norwegischen Tochtergesellschaft Norge Mineraler AS. Es ist das erklärte Ziel von Norge Mining, ein bedeutsames, nachhaltiges und strategisch wichtiges Explorations- und Bergbauunternehmen in Europa zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.norgemining.com

Über das Explorationsprojekt Bjerkreim

Das Bjerkreim-Explorationsprojekt, das sich derzeit im Vormachbarkeitsstadium (PFS) befindet, liegt im Südwesten Norwegens in der großen Bjerkreim-Sokndal-Schichtintrusion. Norge Mining konzentriert sich auf den Bjerkreim-Lappen dieser Intrusion, der eine große synklinale Trogstruktur bildet. Dieser Trog erstreckt sich am Aufschluss über etwa 20 Kilometer in nordwest-südöstlicher und bis zu 10 Kilometer in nordost-südwestlicher Richtung. Er erstreckt sich bekanntermaßen auch in der Tiefe über mehrere Kilometer.

