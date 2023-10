EQS-Ad-hoc: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Verkauf/Firmenübernahme

DG-Gruppe AG: Mehrheitsaktionär veräußert Aktienpaket an der DG-Gruppe AG



09.10.2023 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; Mehrheitsaktionär veräußert Aktienpaket an der DG-Gruppe AG Wemding, 09. Oktober 2023 Die DG-Gruppe AG mit Sitz in Wemding (Börse Hamburg, ISIN: DE000A1PHB97 / WKN: A1PHB9) erhält einen neuen Mehrheitsaktionär. Am heutigen Tag haben die Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Helmsauer-Gruppe mit Sitz in Nürnberg, als Käuferin und der bisherige Mehrheitsaktionär, Herr Josef Bader, als Verkäufer einen Aktienkauf- und -übertragungsvertrag über sämtliche von Herrn Bader an der DG-Gruppe AG gehaltenen Aktien geschlossen. Herr Bader hält derzeit 149.989 Aktien der DG-Gruppe AG - dies entspricht rund 92,98 % des Grundkapitals der DG-Gruppe AG. Über den Kaufpreis, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Modalitäten, wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion ist noch durch die Erfüllung marktüblicher Vollzugsvoraussetzungen bedingt. Unternehmen: DG-Gruppe AG Hartlweg 5 86650 Wernding Deutschland Telefon: 09092 - 91 00 7 - 0 Fax: 09092 - 91 00 7 - 876 E-Mail: info@dg-gruppe.eu Internet: www.dg-gruppe.eu ISIN: DE000A1PHB97 WKN: A1PHB9 Börsen: Freiverkehr in Hamburg



