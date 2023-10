FPT Software, ein weltweit tätiger IT-Dienstleister, hat heute bekannt gegeben, dass er im Bericht Autonomous, Connected, Electric, and Shared (ACES) Automotive Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2023 als Hauptanbieter ausgezeichnet wurde.

FPT Software has been recognized in Everest Group Autonomous, Connected, Electric, and Shared (ACES) Automotive Engineering Services PEAK Matrix® Assessment 2023. (Photo: Business Wire)

In dieser Studie werden 26 Anbieter von Ingenieurdienstleistungen bewertet, in die PEAK Matrix aufgenommen und Einblicke in die Beschaffungskonzepte von Unternehmen gegeben. Die Studie basiert auf den Antworten von Dienstleistern auf Ausschreibungen, auf Gesprächen mit deren Führungskräften aus dem Bereich Fahrzeugtechnik, auf der Überprüfung von Kundenreferenzen und auf der laufenden Analyse des Markts für technische Dienstleistungen. Die ausgezeichneten Anbieter werden in die folgenden vier Kategorien eingeteilt: Leaders, Hauptanbieter, Aspiranten, Top-Performer.

Das PEAK Matrix® Assessment misst zwei Kategorien: Markteinfluss sowie Vision und Kompetenz. Die Auswirkungen auf den Markt werden durch drei Unterdimensionen erfasst: Marktakzeptanz, Portfoliomix und gelieferter Wert. Vision und Kompetenz werden durch folgende Kategorien erfasst: Vision und Strategie, Umfang der angebotenen Dienstleistungen, Innovation und Investitionen sowie Lieferpräsenz. Aufgrund der hohen Punktzahl des Unternehmens in beiden Kategorien wurde FPT Software für seine beeindruckende Platzierung ausgezeichnet.

"Die Auszeichnung durch die Everest Group festigt die Position von FPT Software als Full-Stack-Dienstleister im Bereich der Automobiltechnik", so Kinh Nguyen, Managing Director der Global Automotive Manufacturing Solutions Group bei FPT Software. "Unser Lösungspaket für die Automobilindustrie ermöglicht es den Akteuren im Ökosystem der vernetzten und autonomen Fahrzeuge, diese aufkommenden Technologien zu nutzen, um Produktinnovationen und vernetzte Erlebnisse zu beschleunigen, die Differenzierung im Wettbewerb voranzutreiben und zukunftsfähig zu werden."

Seit mehr als einem Jahrzehnt werden die Global Automotive Manufacturing Services von FPT Software weiterentwickelt und modernisiert, um Automobilhersteller bei der Innovation und Lieferung von Fahrzeugen der nächsten Generation zu unterstützen. Mit seiner tiefgreifenden Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation und seinem umfassenden Know-how bei der Integration, Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Technologien ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für einige der weltweit führenden Automobilhersteller, OEMs, Tier-1-Zulieferer und Halbleiterhersteller.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Erlös von 803 Millionen US-Dollar (2022) und über 27.000 Mitarbeitern in 28 Ländern.

Das Unternehmen meistert mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen erweitere Analyse, KI, Digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IdD, Low-Code usw. komplexe geschäftliche Chancen und Herausforderungen. Es pflegt Partnerschaften mit über 1.000 Kunden weltweit, von denen 89 Teil der Fortune Global 500 aus den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungswirtschaft, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Energieversorgung und anderen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/

