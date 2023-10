Berlin (ots/PRNewswire) -Ugreen (https://www.ugreen.com/), ein weltweit führender Anbieter von Ladezubehör, präsentiert sein bahnbrechendes tragbares Kraftwerk PowerRoam 2200.Der PowerRoam 2200 ist eine vielseitige Lösung, die sich ideal als Reserve für zu Hause oder für die Unterhaltung im Freien eignet. Dieses revolutionäre Gerät verfügt über eine "Warp-Geschwindigkeit" -Aufladefunktion, die es unglaublich effizient macht. Dank der firmeneigenen PowerZip-Technologie von Ugreen lässt sich der PowerRoam 2200 in nur 50 Minuten zu 80 % aufladen und ist in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen. Somit werden Nutzer nie wieder durch lange Ladezeiten ausgebremst. Dank seiner umfassenden Kompatibilität kann er 99 % aller Haushaltsgeräte mit Strom versorgen.Dank der integrierten U-Turbo-Technologie erreicht das Produkt eine Leistung von bis zu 3.500 W und übertrifft damit den üblichen Leistungsbereich ähnlicher Geräte. Die europäische Version verfügt über 4 AC-Steckdosen mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2.300 W und insgesamt über 14 verschiedene Steckdosen. Diese Ausstattung gewährleistet, dass Verbraucher praktisch jedes Haushaltsgerät mühelos mit Strom versorgen können.Ein weiteres beeindruckendes Merkmal ist der langlebige LiFePO4-Akku, der 3.000 Ladezyklen erlaubt - sechsmal mehr als im Branchendurchschnitt. Die internen Komponenten des Geräts sind durch ein hochfestes, integriertes Polycarbonat-ABS-Gehäuse abgeschirmt, das die Lebensdauer zusätzlich erhöht. Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS), das vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung schützt, trägt ebenfalls zur Langlebigkeit des Akkus bei.Unkomplizierte Mobilität ist ein entscheidender Aspekt eines jeden tragbaren Kraftwerks. Ugreen löst diese Aufgabe beim PowerRoam 2200 mit dem abnehmbaren Wagen aus Polybutylen. Dieser Rollwagen erleichtert den Transport und macht das Gerät tragbar und praktisch für jedes Abenteuer. Der Anschluss von bis zu fünf Erweiterungsbatterien ist möglich, wodurch die Gesamtkapazität von 2 kWh auf 12 kWh gesteigert werden kann. Dank dieser Fähigkeit kann man sich leichter als je zuvor auf den Notfall vorbereiten, weshalb das Produkt nicht nur ein Gadget, sondern ein unverzichtbares Haushaltsgerät ist.Die 14 Steckdosen bieten viele Möglichkeiten für jedes Gerät, beispielsweise einen speziellen Anderson-Anschluss für Wohnmobilstromgeräte. Über die UGREEN-App, die eine Überwachung und Steuerung des PowerRoam 2200 in Echtzeit ermöglicht, haben Anwender jederzeit die volle Kontrolle. Mit der App kann man unter anderem den Ruhemodus, den Energiesparmodus und die Kindersicherung aktivieren, was sichere und individuelle Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.Preise und VerfügbarkeitDer PowerRoam 2200 ist für 1.999 USD auf Amazon.com (https://www.amazon.com/dp/B0CK2L4YCK) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0C5CPRLWK) liegt bei 1.999 GBP, für Amazon EU (https://www.amazon.de/dp/B0C69NK9KP) bei 1.999 EUR.Weitere Informationen: www.ugreen.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2241276/Banner_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ugreen-stellt-den-powerroam-2200-vor-ein-tragbares-kraftwerk-das-alles-jederzeit-und-uberall-mit-strom-versorgt-301950991.htmlPressekontakt:pr@ugreen.comOriginal-Content von: Ugreen Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162629/5621789