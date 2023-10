Flucht in sichere Häfen. Marktausblick für DAX, Nasdaq, Gold, Öl & Aktien (AAPL, CRWD, PDD, JPM

Anzeige / Werbung

In der Vorwoche hatten wir täglich Indikationen in Form von Daten oder Äußerungen zum US-Arbeitsmarkt, die sich auf das Kursgeschehen auswirkten. Von der Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell am Montag ausgehend über die JOLTS-Daten, den ADP-Bericht bis hin zu den NFP-Arbeitsmarktreport am Freitag, über den wir LIVE berichteten, war der Aktienmarkt sehr volatil. Dabei gelang jedoch erst in der letzten Handelsstunde des Freitags ein Ausbruch aus der Handelsspanne der Vorwoche und zwar auf der Oberseite. Dies überraschte sicherlich viele Marktteilnehmer:innen, denn eine erste Reaktion auf die sehr starken Daten fiel negativ aus.

Befürchtungen über eine weitere Zinsanhebung in den USA lasteten auf dem Markt. Von diesem Ausbruch aus hätte technisch eine Herbstrallye starten können, die sich statistisch gut in das Gesamtbild einfügt. Doch am Wochenende erschütterten News aus Israel die Menschen und Märkte. Erste Auswirkungen sehen wir in einem schwachen Wochenstart verankert, die weiteren Auswirkungen sind völlig unklar. Parallel zu einem schwachen DAX, der nun wieder in seiner Range der Vorwoche notiert, stiegen Ölpreis und Gold stark an.

Beide Assets hatten in der Vorwoche Abschläge verzeichnet und werden nun als eine Art "sicherer Hafen" gesucht. Wo liegen hier entsprechende Orientierungsmarken für das Trading und wie verhält sich die Volatilität zum Wochenauftakt? Roland Jegen gibt Antworten auf diese Fragen und stellt bei allen Assets die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit dem Volume Profile und anderen Indikatoren dar.

Im Aktienbereich werteten wir zunächst die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwochenkurse aus. Dabei fiel auf, dass vor allem die Big-Techs dem Gesamtmarkt etwas Halt gaben. Somit war auch die Apple-Aktie der erste Wert in unserer Analyse. Immerhin war der Nasdaq sogar mit einem Kursplus aus der Handelswoche gegangen, was der Dow Jones und der DAX nicht schafften.

Bei den Gewinnern zeigten sich vor allem PDD Holdings mit einem neuen Jahreshoch sehr stark. Der Gründer ist mit einem Vermögen von rund 40 Milliarden US-Dollar der 41. reichste Mensch der Welt geworden. Aber auch die Cybersecurity-Firmen Palo Alto Networks und Crowdstrike zeigten sich stark und notieren an wichtigen charttechnischen Schwellen. Kooperationen und Übernahmen standen bei den News der Unternehmen im Blick, sodass Wachstum auf den neuen Treibern "Künstliche Intelligenz" nun auch im Bereich der Datensicherheit Einzug und Anwendung findet. Schwächer waren hingegen Konsumwerte wie eine Coca Cola, die McDonalds aber auch der Konkurrent PepsiCo.

Hier werden in dieser Woche noch Quartalszahlen erwartet, bevor wir uns der Bilanzen zum dritten Quartal bis Ende September zuwenden. Traditionell beginnen die Banken am Freitag die Berichterstattung. Stallvertretend dazu haben wir die Big Player Wells Fargo und JPMorganChase analysiert. Bei den schwachen Aktien blickten wir auf den Glukosemessungsspezialisten Dexcom Inc, der weiterhin mit Personalien zu kämpfen hat. Weitere Aktien des Bereichs und Themen wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom noch länger diskutiert.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

