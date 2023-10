HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4848/ In Folge 19 geht es um eine aktuelle repräsentative Finanzvorsorge-Studie im Auftrag von Uniqa und Raiffeisen Versicherung, die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten zwischen den Generationen beleuchtet. Die Kernaussagen, die ich mit Uniqa-Produktmanagerin Andrea Kriegl erörtere, sind: Dass die Gen Z finanziell am stärksten von den Eltern profitiert (und ein Fünftel investiert kaum in finanzielle Vorsorge, weil es auf Erbe hofft), dass zwei Drittel der 16-60-Jährigen finanzielle Vorsorge zwar für wichtig halten, aber immer weniger Menschen konkrete Maßnahmen treffen. Und: Finanz-Know-how wird vererbt: Das Vertrauen in Partner:innen oder Eltern ist am größten. - Link zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...