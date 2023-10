© Foto: picture alliance / NurPhoto | Nikolas Kokovlis



Die weltgrößte Bitcoin-Börse Binance kämpft ums Überleben. Geht nach FTX die nächste Krypto-Börse pleite und löst wie damals einen Crash am Krypto-Markt aus? Die weltgrößte Krypto-Börse Binance ist laut der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die die Zukunft des Unternehmens gefährden. Binance-CEO Changpeng Zha sieht sich und sein Unternehmen mit Vorwürfen des US-Justizministeriums unter anderem wegen Betrugs, Geldwäsche und möglicher Umgehung von Sanktionen konfrontiert. Eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC wirft Binance und Zhao zudem illegalen Wertpapierhandel vor. Binance drohen der Ausschluss vom US-Markt und Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Der …