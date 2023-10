The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2023



ISIN Name

CA3805561006 GOLD BULL RESOURCES CORP.

DE000A3GVKX6 ETC ISSUANCE O.END ETN

DE000A3GWNP4 ETC ISSUANCE O.END ETN

GB00B17MMZ46 LOOKERS PLC LS -,05

PLSTSHL00012 STS HOLDING S.A. ZY 1

