Bekanntgabe der jüngsten Beförderungen auf der Führungsebene

Wie Jim Bouchard, CEO und Chairman bei Esmark, Inc. heute mitteilte, hat die Esmark Steel Group mit Esmark Steel International eine neue Geschäftseinheit gegründet, die sich auf die Belieferung des mexikanischen Industriestahlmarktes konzentriert. Das in Monclova, Bundesstaat Coahuila, ansässige Unternehmen Esmark Steel International wird Dienstleistungen für Stahlwerkskunden rund um die Bereitstellung von Flachstahl für Anwendungen im Bau, Metallprodukte, Schienenfahrzeuge, Maschinen für die Automobilindustrie, Weißblech und Elektrogeräte erbringen. Esmark Steel International ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Esmark Steel Group.

Luis Landois ist als President zu Esmark Steel International gewechselt und hat die Leitung des wachsenden Teams und des gesamten Betriebs übernommen. Er ist Roberto Alvarez unterstellt, dem CEO der Esmark Steel Group. Landois bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem mexikanischen Stahl- und Industriemarkt mit. Er erwarb einen B.A. in Business Administration am ITESM in Monterrey, Mexiko, sowie einen M.B.A. an der National University. Er war Board-Mitglied bei AISI und CANACERO und lebt in Monclova.

Die Flachstahlprodukte von Esmark Steel International umfassen Warmwalzstahl, Kaltwalzstahl, Weißblech sowie metallisch beschichtete, lackierte und digital bedruckte Stahlrollen. Das Produkt ist sofort verfügbar.

"Seit einigen Jahren ist der mexikanische Markt für Industriestahl mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere was die Zuverlässigkeit der Lieferanten von Flachstahlprodukten angeht. Wir wissen, dass die Kunden aktiv nach alternativen Bezugsquellen suchen, die eine zuverlässige und kontinuierliche Produktlieferung sowie regionale Dienstleistungen und nordamerikanische Herkunft bieten", so Bouchard. "Unser Ziel ist es, eine konsistente Versorgung unserer Kunden zu gewährleisten, indem wir auf Serviceleistungen, Verarbeitung und Logistikunterstützung vor Ort setzen."

Monclova hat sich zu einem führenden Standort für die Herstellung von Eisenbahnwaggons in Nord- und Südamerika entwickelt und zieht aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Rohstoffen und qualifizierten Arbeitskräften in der Region Hersteller von Betriebsanlagen (OEM) und Fertigungsunternehmen an. Zudem erlebt die Stadt ein Wachstum der Energiewirtschaft, insbesondere bei der Herstellung von Stahlmasten, Windkraftanlagen, Druckbehältern und Rohren. In Monclova ist auch die Automobilindustrie ansässig, die sich auf die Herstellung von LKW-Rahmen und Anhängern spezialisiert hat.

"Wir sind hocherfreut, Esmark Steel International in Monclova willkommen zu heißen. Das Unternehmen wird nicht nur dabei helfen, den wachsenden Bedarf unserer regionalen Industrieunternehmen zu decken, sondern dabei auch von unseren herausragenden Arbeitskräften profitieren", kommentiert Mario Davila Delgado, Bürgermeister von Monclova. "Der Ruf von Esmark in Nordamerika steht für Zuverlässigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit mit diesem neuen Partner der Region."

"Seit mehr als einem Jahrzehnt kauft Esmark kontinuierlich mexikanische Stahlerzeugnisse. Wir kennen den Markt und wissen um seine aktuellen Herausforderungen", erklärt Alvarez. "Das Team vor Ort besteht aus hochqualifizierten Mitarbeitern wie Luis, die über eine langjährige Erfahrung in Handel, Vertrieb, Marketing und Produktion verfügen ergänzt durch die Expertise von Esmark." Alvarez wurde in Mexiko-Stadt geboren und wuchs bis zum Alter von 15 Jahren in Monclova auf. Derzeit lebt er in San Antonio, Texas, und Chicago, Illinois.

Außerdem meldete die Esmark Steel Group mehrere Beförderungen in ihren globalen Geschäftseinheiten.

Dominic Grossmann

Dominic Grossmann, derzeit Chief Operating Officer der Esmark Steel Group, wurde mit sofortiger Wirkung zum President der Esmark Steel Group ernannt. Er wird Alvarez unterstellt sein. Dominic Grossmann kam 2008 als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst zu Esmark und übernahm in den folgenden 15 Jahren zunehmend verantwortungsvollere Funktionen. Sein Studium an der Purdue University schloss er mit einem B.S. ab.

John Dergentis

John Dergentis, derzeit Vice President of Operations, ist mit sofortiger Wirkung zum Vice President und General Manager der Esmark Steel Group befördert worden. In dieser Funktion wird Dergentis für die Geschäftseinheiten Chicago Heights und University Park, Illinois, verantwortlich sein und Grossmann direkt unterstellt sein. Dergentis kam 2019 zu Esmark, nach 30-jähriger Tätigkeit in Management und Betrieb. Er erwarb einen B.A. der Northern Illinois University und einen M.B.A. der De Paul University.

Patrick Frey

Patrick Frey, derzeit Vice President und General Manager der Esmark Steel Group University Park, Illinois, wurde zum Senior Vice President of Purchasing befördert und wird Grossmann unterstellt sein. Er bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Stahlindustrie mit und stießt 2005 zu Esmark. Er studierte an der Indiana University und der Purdue University.

Über die Esmark Steel Group

Die Esmark Steel Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark, Inc., ist einer der führenden Verarbeiter und Vertreiber von hochwertigem Flachstahl und drittgrößter Hersteller von Weißblech in den USA. Wir bieten die Produkte, Dienstleistungen und Innovationen, die unseren Kunden helfen, einen Wettbewerbsvorteil in ihren Branchen zu erzielen und zu erhalten. www.esmarksteelgroup.com.

Über Esmark, Inc.

Esmark, Inc. ist ein diversifiziertes Familienunternehmen in Privatbesitz mit einem Portfolio von Industrieunternehmen, die ihre Wurzeln in der Stahlindustrie haben. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Interessen und Tätigkeiten in eine Reihe von Unternehmen diversifiziert, die in der Industrie und im Rohstoffsektor tätig sind. Esmark (ein ehemaliges börsennotiertes Unternehmen an der NASDAQ: ESMK) hat sich auf mehrere Schlüsselindustrien konzentriert, darunter Stahldienstleistungen, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen ist auch ein aktiver Unternehmensbürger in den Gemeinden, in denen es tätig ist, und hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar an philanthropischer Unterstützung für eine breite Palette von humanitären, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in Pennsylvania, Illinois und international zugesagt. www.esmark.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231009410125/de/

Contacts:

Katie Regan

Director of Communications

Esmark, Inc.

katie.regan@esmark.com