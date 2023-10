Die Produkte des Unternehmens entsprechen jetzt dem ISO/SAE 21434 Cybersecurity Standard für Straßenfahrzeuge

Passend zum Monat der Cybersicherheit unternimmt HARMAN den nächsten Schritt, um seine Glaubwürdigkeit als vertrauenswürdiger Cybersicherheitspartner in der globalen Automobilindustrie zu stärken. HARMAN hat heute bekannt gegeben, dass sein Cybersicherheits-Managementsystem gemäß der Norm ISO/SAE 21434:2021 geprüft wurde und das Konformitätszertifikat erhalten hat. Damit wird die Lieferkette für OEM-Partner in der Automobilindustrie weiter gestärkt.

Die Zertifizierung hilft der Industrie, einen strukturierten Prozess zu definieren, um sicherzustellen, dass die Cybersicherheit in die Konstruktion von Straßenfahrzeugen einbezogen wird, und bietet einen Rahmen für Unternehmen, um Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte zu identifizieren, zu bewerten und zu verwalten. Es spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz von Fahrzeugen und Fahrzeuginsassen vor potenziellen Cyber-Bedrohungen und fördert gleichzeitig einen standardisierten Ansatz für die Cybersicherheit in der Automobilindustrie in der gesamten Branche.

Als Technologieunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche ist HARMAN gut gerüstet, um OEM-Partner bei der Einhaltung der UNR 155 (UN-Verordnung Nr. 155) zu unterstützen, die verlangt, dass alle OEMs ein risikobasiertes Management-Framework (CSMS) zur Erkennung und zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen während des gesamten Fahrzeugzyklus einführen. Die Cybersecurity-Produkte von HARMAN entsprechen den höchsten Standards für die Cybersicherheit in der Automobilindustrie und schützen sowohl das Fahrzeug als auch die Passagiere. So können OEMs darauf vertrauen, dass ihre Lieferkette sicher ist.

"Angesichts der Tatsache, dass die Cybersicherheit bei neuen Fahrzeugen stets oberste Priorität hat, ist HARMAN bestrebt, Produkte und Technologien zu liefern, die einen spürbaren Einfluss auf die Verbesserung der Sicherheit von vernetzten Fahrzeugen haben", sagte Huibert Verhoeven, SVP of Intelligent Cockpit bei HARMAN. "Durch die enge Zusammenarbeit hat HARMAN die Überprüfung bestanden und die Zertifizierung nach ISO/SAE 21434 erhalten, was HARMANs Erfolgsbilanz bei der Förderung von Cybersicherheitsinnovationen in neuen Automobilen weiter bestätigt."

Da Fahrzeuge immer stärker vernetzt sind, benötigen führende Automobilhersteller Lösungen, die es ihnen ermöglichen, neue Erfahrungen zu bieten und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit Systemschwachstellen zu minimieren, Datenverletzungen zu verhindern und Bedrohungen für die Integrität und Sicherheit der Systeme zu bewältigen. Auch die Verbraucher verlangen zunehmend nach aufregenden aber sicheren und zuverlässigen Fahrzeugerlebnissen. HARMAN ist mit seiner einzigartigen Mischung aus automobiler Tradition und technologischem Know-how der vertrauenswürdige Partner von Fahrzeugherstellern auf der ganzen Welt und verfügt über jahrelanges Fachwissen.

Weitere Informationen zu HARMAN Cybersecurity finden Sie unter https://car.harman.com/solutions/cybersecurity.

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com), eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen, die das Internet der Dinge unterstützen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN Audio- und Autozubehörsystemen ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind von der Arbeit und zu Hause bis hin zu Auto und Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231009201839/de/

Contacts:

Dawn Geary

Director, Global Communications Automotive

+1 248-463-0921

Dawn.Geary@harman.com