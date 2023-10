Brüssel (ots/PRNewswire) -Yutong Bus (https://en.yutong.com/) ("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobussen, sorgte auf der jüngsten Veranstaltung Busworld Europe 2023 in Brüssel für Aufsehen und präsentierte vier hochmoderne Elektrobusmodelle zusammen mit seiner neuesten YEA-Technologie. Yutong unterstreicht sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und wird auch mit dem renommierten Busworld Design and Ecology Award geehrt.Yutong stellte vier Modelle aus: den Doppeldecker-Sightseeing-Bus U11DD, den 18 Meter langen Großraumbus U18, den Mini-Elektrobus E7S und den luxuriösen 15 Meter langen T15E. Bemerkenswert ist, dass das Yutongs T15E-Modell der einzige reine Elektro-Straßenbus ist, der auf der Messe eine Auszeichnung erhalten hat, was die Führungsposition des Unternehmens bei Innovationen im Bereich der elektrischen Mobilität bestätigt.Das Thema der Veranstaltung: "Öko-denken, bewegen Sie sich grün", steht in engem Zusammenhang mit Yutongs Portfolio und den ökologischen Ambitionen des Unternehmens.- Der 15 Meter lange luxuriöse, rein elektrische Reisebus T15E zeichnet sich durch seinen effizienten Permanentmagnet-Synchronmotor und das Batteriemanagementsystem (BMS) der neuesten Generation aus und bietet eine große Reichweite, viel Platz und eine sichere Handhabung. Das Fahrzeug verfügt über eine beeindruckende Reichweite von 550 km und ist somit ideal für Fernstrecken.- Der große Elektrobus U18 erreicht eine beispiellose maximale Passagierkapazität von 120. Mit bis zu 563 kWh Batteriekapazität sorgt der U18 unter SORT 2 für eine Reichweite von über 500 km. Eine robuste Überwachungsplattform sammelt kontinuierlich Daten über den Fahrzeugbetrieb und Straßenzustand, gibt Frühwarnungen ab und macht den Bus intelligent und sicher.- Der E7SeV Mini-Elektrobus ist darauf ausgerichtet, die aufkommende Nachfrage nach "Letztstreckenfahrten" in größeren europäischen Städten zu befriedigen. Dieses Modell konzentriert sich auf Zubringerrouten für öffentliche Verkehrsmittel und kann bis zu 30 Passagiere mit einem Wenderadius von weniger als 8,5 m transportieren und bleibt unter verschiedenen Straßenbedingungen in der Stadt flexibel und bequem.- Der U11DD, ein überaus haltbarer Doppeldeckerbus mit einer Sitzkapazität, die auf 70 Liegeplätze erweitert werden kann, ist ein ideales nachhaltiges Fahrzeug für den öffentlichen Nahverkehr mit einem effizienten Energieverbrauch von nur 0,7 kWh/km.Das Unternehmen nutzte die Veranstaltung auch, um Yutongs neueste Technologieplattform YEA (https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-aims-to-redefine-green-public-transport-with-yea-301847011.html) einzuführen, die robuste und skalierbare Lösungen für Elektrofahrzeuge bieten soll. Innerhalb des dedizierten Komponentenbereichs von Yutong wurden eine Vielzahl rein elektrischer Komponenten vorgestellt, darunter Batterien, Motoren und intelligente Cockpits, um die umfassenden Fähigkeiten des Unternehmens in der gesamten industriellen Kette neuer Energiebusse hervorzuheben.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2242008/video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2241996/Yutong_Steals_Show_Demonstrating_Its_Latest_Technological_Platform_Achievement_YEA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-bus-erhalt-prestigetrachtige-auszeichnung-bei-der-busworld-europe-2023-301951326.htmlPressekontakt:Allan Yan,PR Manager,yanxyd@yutong.comOriginal-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5621842