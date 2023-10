Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Anleger, Am Freitag legte der Gesamtmarkt wieder deutlich zu. Sehr stark gesucht war die Aktie von SMA Solar Technology, denn der Wechselrichterhersteller aus Kassel hatte am Vortag gute vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vermeldet und mit der Anhebung seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 auch für die Zukunft neue Hoffnung geweckt. Besonders erfreulich sei die Entwicklung in den Segmenten Large Scale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...