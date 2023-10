Aktien: DAS ist die beste Zeit im Oktober!

Anzeige / Werbung Der Oktober hat eine ganz eigene Zyklik mit Stärke ab Handelstag 9 Jeder Monat hat aufgrund der fundamental typischen Prozesse, Nachrichten und Verhaltensweisen großer Marktteilnehmer seine eigene Zyklik. Der Oktober ist dabei deshalb so interessant, weil sich hier nicht nur kurzfristige Chancen ergeben, sondern in der Mehrzahl der Fälle auch eine mittelfristige Chance eröffnet. Denn die beste Zeit, um in Aktien(Indizes) investiert zu sein ist von Mitte Oktober bis Anfang Mai des Folgejahres. Die Monats-Saisonalität für den Oktober zeigt uns beim S&P 500 eine starke Phase ab Handelstag 9. Heute - am 10.10. -ist Handelstag 7. Das bedeutet, aus statistischer Sicht, ist die besonders starke Zeit naturgemäß ab Donnerstag. Ganz wichtig: Wer glaubt, solche Vorteile lassen sich jedesmal nach einer Schablone ausspielen ist im Irrtum. Jedes Jahr weicht mal mehr, mal weniger von den hier gezeigten kumulierten Werten ab. Darum ist es notwendig, solche Effekte wieder und wieder, sprich über viele Jahre fortwährend anzuwenden und auszuspielen. Wer es nur "einmal" probieren möchte, kann es auch direkt bleiben lassen. Ein gigantisches Ausbidungs- und Statistik-Archiv, Regionalgruppen & börsentäglicher Livehandel gibt es in unserer RealMoneyTrader Member-Area. Jetzt noch Early Bird Tarif mit 1000 € Ermäßigung sichern: https://www.realmoneytrader.com/shop/trading-ausbildung/trading-ausbildung-member/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711

