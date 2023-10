EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Linz, 10. Oktober 2023 - Kontron gibt die Sicherung von zwei Design Wins mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 100 Millionen bekannt. Die Aufträge beinhalten die Lieferung von IFEC-Systemen durch Kontron, die in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installiert werden sowie eine Lösung, die satellitengestützte Technologie nutzt. Für den ersten Design Win wird Kontron wesentliche Komponenten eines satellitengestützten IFEC-Systems (Inflight Entertainment and Communications) liefern, das ab 2024 über einen Zeitraum von fünf Jahren in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installiert wird. Kontron liefert hierbei Lösungen auf Spitzenniveau, die satellitengestützte Konnektivität über die geostationäre (GEO), mittlere (MEO) und niedrige Erdumlaufbahnen (LEO) ermöglichen. Der erwartete Umsatz beläuft sich über einen Zeitraum von fünf Jahren auf rund 90 Mio. EUR. Darüber hinaus vermeldet Kontron einen zweiten Design Win mit einem Volumen von rund 10 Mio. Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ab 2024 wird Kontron einen führenden Satellitenkommunikationsbetreiber mit IFEC-Geräten beliefern, die in Flugzeuge mehrerer Fluggesellschaften installiert werden. Die Vereinbarung umfasst Optionen zur Erhöhung des Auftragsvolumens und zur Hinzufügung zusätzlicher Bereitstellungen. Derzeit vollzieht sich ein bedeutender Technologiewandel von geostationären zu erdnahen und mittleren Satellitenkonstellationen, welcher die Satellitenkonnektivität in der Luftfahrt und anderen Märkten in den kommenden Jahren stark prägen wird. Mit dem Design Win für das satellitenbasierte IFEC-System zeigt Kontron, dass man an der Spitze dieses Trends steht. Eine weitere Unterstützung für das Avionics-Geschäft von Kontron war zudem die Rückkehr zu Flugreisen, nachdem durch die Covid-Pandemie jahrelang keine oder nur sehr geringe Investitionen getätigt wurden. Kontron verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von ultrarobusten Computer-Plattformen für kommerzielle und militärische Luftfahrt und ist damit ideal aufgestellt, um die Anforderungen des IFEC-Marktes zu erfüllen. Als führender Anbieter von integrierten Hardwaresystemen für die kommerzielle Luftfahrtindustrie, umfassen Kontrons Lösungen kritische Systemkomponenten für sichere In-Flight Breitband-Services wie Internet-, E-Mail, VPN-Zugriff, Multimediafunktionalitäten, Video-on-Demand, Spiele sowie weitere zusätzliche Unterhaltungsformen für die Realisierung einer vollintegrierten drahtlos vernetzten Kabine mit Breitband-Board-zu-Boden oder Board-zu-Satellit-Verbindungen.

Weitere Informationen zum Avionics-Geschäft unter Avionics | Kontron Embedded Computers oder Avionics Industry Brochure Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG - Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com



