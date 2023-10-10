The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2023
ISIN Name
DE000LB0YWW1 LBBW AIR BOA SZ P 14/23
DE000LB0YBK0 LBBW BAYN BOA SZ 14/23
DE000LB01ZZ2 LBBW ENI BOAP 15/23
DE000LB01XS2 LBBW VOW3 SZ P 15/23
DE000LB0YBJ2 LBBW AIR BOA SZ P 14/23
USU1358NAA01 CENGAGE LEARN. 16/24 REGS
DE000DK0JSP3 DEKA IHS SERIE 7623
XS2605914105 GENL MILLS 23/29
DE000LB1QDX3 LBBW STUFENZINS 18/23
XS1203854960 B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN
XS1306411726 DT. BAHN FIN.15/23FLR MTN
DE0001141786 BUNDESOBL.V.18/23 S.178
DE000NLB2N70 NORDLB IS. 16/23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2023
ISIN Name
DE000LB0YWW1 LBBW AIR BOA SZ P 14/23
DE000LB0YBK0 LBBW BAYN BOA SZ 14/23
DE000LB01ZZ2 LBBW ENI BOAP 15/23
DE000LB01XS2 LBBW VOW3 SZ P 15/23
DE000LB0YBJ2 LBBW AIR BOA SZ P 14/23
USU1358NAA01 CENGAGE LEARN. 16/24 REGS
DE000DK0JSP3 DEKA IHS SERIE 7623
XS2605914105 GENL MILLS 23/29
DE000LB1QDX3 LBBW STUFENZINS 18/23
XS1203854960 B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN
XS1306411726 DT. BAHN FIN.15/23FLR MTN
DE0001141786 BUNDESOBL.V.18/23 S.178
DE000NLB2N70 NORDLB IS. 16/23