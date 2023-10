The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2023ISIN NameDE000LB0YWW1 LBBW AIR BOA SZ P 14/23DE000LB0YBK0 LBBW BAYN BOA SZ 14/23DE000LB01ZZ2 LBBW ENI BOAP 15/23DE000LB01XS2 LBBW VOW3 SZ P 15/23DE000LB0YBJ2 LBBW AIR BOA SZ P 14/23USU1358NAA01 CENGAGE LEARN. 16/24 REGSDE000DK0JSP3 DEKA IHS SERIE 7623XS2605914105 GENL MILLS 23/29DE000LB1QDX3 LBBW STUFENZINS 18/23XS1203854960 B.A.T. INTL FIN. 15/23MTNXS1306411726 DT. BAHN FIN.15/23FLR MTNDE0001141786 BUNDESOBL.V.18/23 S.178DE000NLB2N70 NORDLB IS. 16/23