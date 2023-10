The following instruments on XETRA do have their first trading 10.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.10.2023Aktien1 CA69806A1084 Pan Global Resources Inc.2 CA85236T1030 SSC Security Services Corp.3 CA45074U1093 IberAmerican Lithium Inc.4 US7999261008 Sandoz Group AG ADR5 CA3805564075 Gold Bull Resources Corp.Anleihen/ETF1 XS2702460952 Municipality Finance PLC2 XS2698603326 OTP Bank Nyrt.3 XS2701166717 Usbekistan, Republik4 ES0205046008 Aena SME S.A.5 XS2609730705 Export Development Canada6 XS2470215661 The Goldman Sachs Group Inc.7 USU37818BK36 Glencore Funding LLC8 FR001400L9Q7 Valéo S.E.9 XS2438631710 European Bank for Reconstruction and Development10 IE00BFXR7892 KraneShares CSI China Internet UCITS ETF11 IE00BJLFK515 KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF12 IE00BKPT4N29 KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF13 IE00BL6K0S82 KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF14 IE00BKPJY434 KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF15 IE000YUAPTQ0 KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF