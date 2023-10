Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 0,7% auf 15.128 zurück. Rückblick: Nach dem starken Wochenschluss vom Freitag haben die deutschen Blue Chips am gestrigen Montag wieder in den Rückwärtsgang geschaltet. Dabei eröffneten die Kurse den Handelstag bereits mit deutlichen Verlusten und einem 87 Punkte breiten Abwärts-Gap bei 15.143 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...