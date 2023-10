Andritz wird im Werk Braviken von Holmen Paper in Schweden eine Papiermaschine umbauen, um maximale Flexibilität in der Produktion zu erreichen. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2024 geplant. Der Umbau der PM52 wird es Holmen Paper ermöglichen, die Produktion von Wellpappe für Wellpappenschachteln zu erhöhen. "Die Anforderungen bei der Herstellung von Wellpappenrohpapier und Buchdruckpapier sind sehr unterschiedlich. Wellpappenrohpapier erfordert eine extrem hohe Entwässerungskapazität und spezifische Festigkeitseigenschaften, während Buchdruckpapier eine exzellente Formation und homogene Füllstoff-Retention verlangt", erklärt Gerald Steiner, Andritz Vice President Paper and Board.

