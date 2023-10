Köngen (ots) -Strategische Weiterbildung hilft Unternehmen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, indem sie das künftig benötigte Know-how rechtzeitig erkennen und ihre Mitarbeitenden mit den entsprechenden Kompetenzen ausstatten. Laut der Studie "Zukunft Weiterbildung" zielt aktuell bereits gut jede zweite Weiterbildung auf die Vermittlung künftig benötigter Fähigkeiten ab. Allerdings bemängeln 53 Prozent der Teilnehmenden an Weiterbildungsmaßnahmen, dass sich Führungskräfte und Personalabteilung bei der Konzeption der Angebote zu wenig abstimmen. Für die Studie wurden im Auftrag der Staufen Akademie mehr als 1.000 Arbeitnehmer*innen in Deutschland befragt."Der demografische Wandel führt dazu, dass schon heute in nahezu allen Unternehmen Fachkräfte fehlen", sagt Lea Buchmüller, Head of Academy bei der Staufen AG. "Es ist jedoch ein Fehler, die Lücken ausschließlich durch externe Rekrutierung schließen zu wollen. Genauso wichtig ist es, die vorhandenen Fachleute sowie den Nachwuchs aus den eigenen Reihen kontinuierlich fit für die Zukunft zu machen." Themen wie die Erschließung neuer Geschäftsfelder, die zunehmende Automatisierung und der Einsatz neuer Technologien machen die betriebliche Weiterbildung daher zu einem Erfolgsfaktor im Unternehmen.Viele Unternehmen lassen diesen Hebel noch ungenutzt. So hat nur gut die Hälfte der befragten Arbeitnehmer*innen (55 Prozent) in den vergangenen zwölf Monaten eine Weiterbildungsmaßnahme erhalten. Dabei zielte die Hälfte dieser Weiterbildungen (53 Prozent) auf künftig benötigte Kompetenzen ab, bei mehr als einem Drittel (37 Prozent) wurden fachliche Wissenslücken geschlossen.Konsequente Steuerung der Lernprozesse ist unabdingbar"Unternehmen sollten im Rahmen einer strategischen Weiterbildung personelle Engpässe frühzeitig erkennen, den Weiterbildungsbedarf ihrer Teams analysieren und flexibel auf neue Anforderungen reagieren", rät Weiterbildungsexpertin Buchmüller. Die dafür notwendige Kultur des kontinuierlichen Lernens erfordert allerdings eine konsequente Steuerung der Lernprozesse. So ist es die Aufgabe einer modernen Führungskraft, den individuellen Weiterbildungsbedarf jedes einzelnen Teammitglieds zu ermitteln. Die Personalabteilung wiederum hat den Überblick über die passenden Angebote am Markt. "Um das größtmögliche Potenzial zu heben, müssen Führungskräfte und Personalentwickler im direkten Austausch geeignete Maßnahmen finden, um alle Mitarbeitenden im Hinblick auf die Unternehmensziele zu schulen", so Buchmüller weiter. Noch gibt es in Sachen Kooperation aber reichlich Luft nach oben: 49 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass bei ihrem Arbeitgeber Personalabteilung und Führungskräfte nicht Hand in Hand arbeiten.Digitale Formate als Ergänzung zur klassischen PräsenzveranstaltungDarüber hinaus ändert sich auch die Art der Wissensvermittlung. Viele Arbeitnehmer*innen wollen heute nicht mehr viel Zeit bei einer Präsenzschulung außerhalb oder in der Firma verbringen, zeigt die Studie der Staufen Akademie. Die klassischen Veranstaltungsformate sollten daher durch digitale Formate ergänzt werden. 30 Prozent der Befragten bevorzugen Live-Online-Trainings, die sich ebenso wie On-Demand-Formate (zum Beispiel Lernvideos) oder eine Kombination aus Online- und Präsenztraining besser in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Auch die Dauer der Weiterbildung spielt für eine bessere Work-Life-Balance eine immer größere Rolle: Für 37 Prozent reicht ein halber Weiterbildungstag aus, um effektiv zu lernen. Lea Buchmüller: "Die Art der Wissensvermittlung hängt vor allem von den Themen ab. Die Zukunft gehört einer intelligenten didaktischen Verzahnung von neuen und bewährten Lernmethoden."Über die Studie "Zukunft Weiterbildung"Für die Studie "Zukunft Weiterbildung" befragte die Staufen Akademie branchenübergreifend (u.a. Industrie, Chemie, IT/Telekommunikation, Banken/Versicherungen, Handel und Energie) insgesamt 1.045 Arbeitnehmer*innen in Deutschland. Die Befragung erfolgte im Mai 2023. Die Studie steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: www.staufen.ag/studie-weiterbildung-2023Über die Staufen Akademie (https://www.staufen.ag/akademie/uebersicht/)GROW. PERFORM. TRANSFORM.Seit mehr als 25 Jahren bietet die Staufen Akademie Unternehmen erstklassige Qualifizierungsangebote in operativer Exzellenz und wirksamer Führung. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte und Mitarbeitende auf allen Organisationsebenen mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten. Unsere Formate und Vermittlungsformen werden kontinuierlich weiterentwickelt, um bestmöglich auf den Arbeitsalltag zugeschnitten zu sein. Der didaktische Qualifizierungsansatz der Staufen Akademie ist dabei auf eine maximale Praxisorientierung und nachhaltigen Lernerfolg ausgerichtet.Mehr als 110 praxiserfahrene Trainer*innen unterstützen die Unternehmen bei ihrer Aus- und Weiterbildung. Inhouse-Trainings werden speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zugeschnitten. Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGLea BuchmüllerBlumenstr. 5D-73257 Köngenlea.buchmueller@staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 144D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107923/5621939