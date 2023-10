HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 50 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Aktienkurs nun sogar unter 22 Euro gefallen sei, sollte der Markt eine weitere Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns bereits eingepreist haben, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne bereits in der kommenden Woche erfolgen. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 deutlich./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

