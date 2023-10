Fortanix Data Security Manager bietet jetzt eine externe Schlüsselverwaltung für alle Google Workspace Apps, die client-seitige Verschlüsselung verwenden

Fortanix Inc., das Unternehmen für Datensicherheit und Pionier des Confidential Computing, kündigte heute neue Funktionen für Fortanix Data Security Manager (DSM) an, die öffentlichen und privaten Organisationen helfen, die wachsenden Anforderungen an die Datensouveränität weltweit zu erfüllen. Die bestehenden und neuen Funktionen sind ab sofort verfügbar und bieten eine Reihe von Schlüsselfunktionen, darunter die Unterstützung für eine souveräne Cloud, die Speicherung von Schlüsseln in souveränen Grenzen, die Anonymisierung privater Daten, die zentrale Kontrolle für die Verwaltung des Zugriffs und die Durchsetzung konsistenter Richtlinien in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen und vieles mehr alles über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Unternehmen auf der ganzen Welt müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um die strengen, komplexen und sich ändernden Vorschriften zur Datensouveränität zu erfüllen. In einem Bericht von Gartner heißt es: "Insbesondere in Europa, aber auch in anderen Regionen, sind die Regierungen zunehmend besorgt über die Verschärfung der Datenschutzbestimmungen, die sich auf die Datensouveränität, die Datenkontrolle, die technologische Souveränität und ihre Abhängigkeit von ausländischen Cloud-Infrastrukturanbietern auswirken."*

Die Einhaltung einer Vielzahl von Vorschriften ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Fortanix macht es ihnen jedoch leicht, die Einhaltung von Vorschriften für sensible Daten zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen. Das DSM-Flaggschiff von Fortanix kann in den jeweiligen Regionen der Kunden bereitgestellt werden, so dass diese über eine dedizierte Lösung verfügen, die den Vorschriften in ihren jeweiligen Rechtsordnungen entspricht.

"Datensouveränität ist mehr als nur der Ort, an dem die Daten gespeichert sind. Es ist ein vielschichtiger Ansatz, der Datensicherheit, Schutz und Privatsphäre umfasst. Die bestehenden und neuen Funktionen von Fortanix sind ein Beispiel für unser Engagement, DSM zu erweitern und zu verbessern, um Unternehmen auf der ganzen Welt die fortschrittlichste Lösung für Datensicherheit und Datenschutz zu bieten", sagte Faiyaz Shahpurwala, Chief Product and Strategy Officer bei Fortanix. "Sicherheits- und Datenteams können jetzt mit einer einheitlichen Plattform, die auf vertraulichem Computing basiert und durch die höchsten Branchenzertifizierungen validiert ist, mehr internationale und grenzüberschreitende Sicherheit, Compliance und Kontrolle über ihre Daten gewährleisten."

"Datensouveränität, Datenschutz und die Einhaltung von Vorschriften wie GDPR und Schrems II sind ein integraler Bestandteil unserer Arbeit in der Verhaltensforschung", sagte Raj Jagesar, Projektleiter für das Digital Phenotyping Research Program (Behapp) an der Universität Groningen in den Niederlanden. "Mit dem External Key Manager von Fortanix DSM für Google Cloud haben wir die volle Kontrolle über unsere Verschlüsselungsschlüssel, nicht nur aus Gründen der Compliance, sondern auch um Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit sensiblen persönlichen Daten zu minimieren."

Zu den wichtigsten Funktionen von Fortanix DSM für die Datensouveränität gehören:

Volle Kontrolle über die Schlüsselgenerierung und das Lebenszyklusmanagement für hybride, Multi-Cloud-Umgebungen mit nativ integriertem KMS und FIPS 140-2 Level 3 HSM

Die Möglichkeit, Verschlüsselungsschlüssel getrennt von Daten und innerhalb souveräner Regionen zu speichern

Erzwungener minimal privilegierter Datenzugriff mit RBAC und Quorum Controls zur Unterstützung der Zero Trust Architektur

Krypto-Flexibilität mit schneller Migration zu den neuesten zugelassenen quantensicheren kryptographischen Algorithmen

Formaterhaltende Verschlüsselung zur Anonymisierung sensibler Daten bei der Aufnahme oder Erstellung, bevor sie über Pipelines und Workflows weitergegeben werden, um sie privat, nutzbar und konform zu halten

Native Datenbankverschlüsselung zur Verwaltung und Speicherung der für die Verschlüsselung aller Datenbanken erforderlichen Schlüssel, einschließlich Oracle, SQL Server, MongoDB, PostGres, MySQL, Maria DB, IBM DB2 und mehr

Gemeinsame VMware und Fortanix-Lösung für skalierbare Datensicherung und Compliance für VMware Sovereign Cloud-Umgebungen

Hoheitliche Unterstützung für S ervices/Angebote in der Google Cloud im Königreich Saudi-Arabien, in Partnerschaft mit SITE und CNTXT

ervices/Angebote in der Google Cloud im Königreich Saudi-Arabien, in Partnerschaft mit SITE und CNTXT Vertrauliche Datensuche, die es Benutzern ermöglicht, schnell nach regulierten Daten in verschlüsselten Datenbanken im Terabyte-Bereich zu suchen

Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Bereitstellungsmodellen: vor Ort, virtuelle Geräte, die in einer privaten oder öffentlichen Cloud laufen, oder ein vollständig verwaltetes SaaS über mehrere globale Regionen hinweg

Fortanix erweitert die clientseitige Verschlüsselung auf Gmail

Fortanix hat Unterstützung für die client-seitige Verschlüsselung von Gmail-Nachrichten hinzugefügt und rundet damit sein Angebot als externer Schlüsselmanager für Unternehmen ab, die im Google Workspace-Ökosystem arbeiten. Das bedeutet, dass Daten niemals von einem Endpunkt für Wissensarbeiter, wie z. B. einem Mitarbeiter-Laptop, gesendet werden, ohne dass sie während der Übertragung verschlüsselt werden, was den Datenschutz und die Sicherheit im gesamten Unternehmen erhöht.

Fortanix bietet jetzt Schlüsselverwaltung für alle Google Workspace-Anwendungen, die clientseitige Verschlüsselung verwenden, einschließlich Docs, Sheets, Kalender und jetzt auch Gmail. Dadurch können Fortanix-Kunden, die Google Workspace nutzen, die Verschlüsselungsschlüssel selbst erstellen, speichern und verwalten, und nicht über Google.

Treffen Sie sich mit Fortanix auf der it-sa Expo&Congress 2023

Fortanix wird auch 2023 wieder auf der it-sa Expo&Congress vertreten sein, Europas größter Fachveranstaltung für IT-Sicherheit. Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Oktober im Messezentrum Nürnberg in Nürnberg, Deutschland, statt. Mitglieder des Fortanix-Teams werden in Halle 7, Standnummer 7-627, für Sie da sein.

Für weitere Informationen und zum Kauf von Eintrittskarten besuchen Sie die it-sa Expo&Congress Website.

Über Fortanix

Fortanix sichert Daten, wo immer sie sind. Der datenorientierte Ansatz von Fortanix hilft Unternehmen jeder Größe bei der Modernisierung ihrer Sicherheitslösungen vor Ort, in der Cloud und überall dazwischen. Unternehmen auf der ganzen Welt, insbesondere in datenschutzsensiblen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Finanzindustrie, dem Finanzdienstleistungssektor, der Regierung und dem Einzelhandel, vertrauen Fortanix bei Datensicherheit, Datenschutz und Compliance. Zu den Investoren von Fortanix gehören Goldman Sachs, Foundation Capital, Intel Capital, In-Q-Tel, Neotribe Ventures und GiantLeap Capital. Der Hauptsitz von Fortanix befindet sich in Santa Clara, CA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.fortanix.com.

*Gartner, What Are the Different Provider Approaches to 'Sovereign Cloud' Demands?, Rene Buest, Gregor Petri, Neville Cannon, Bart Willemsen, 04. April 2022

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

