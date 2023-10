Der DAX konnte nach dem kurzen Rücksetzer am Vortag direkt wieder zulegen und die Unterstützung um 15.000 Punkte verteidigen. Nach dem wochenlangen Kursrückgang will der DAX nun nach oben, was sich auch mit der Saisonalität deckt. Bis zum Verfallstermin am 20. Oktober könnte es nun aufwärtsgehen, bevor es dann zu einem erneuten Kursrücksetzer kommt. Vorbörslich notiert der DAX am heutigen Dienstag im Bereich von 15.260 Punkten höher und nimmt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...