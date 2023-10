Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestiegene Risikoaversion dominierte das Marktgeschehen zu Wochenbeginn und hat sich auch noch nicht wieder verflüchtigt, so die Analysten der Helaba.Profitieren können habe der Rentenmarkt, vor allem deutsche Staatsanleihen, und zunächst auch der US-Dollar. Beides sei begünstigt worden durch die Tatsache, dass die deutsche Industrieproduktion am Morgen enttäuscht habe und Zinserwartungen bezüglich der EZB weiterhin gedämpft seien. Vorsichtigere Töne von FED-Vertretern hätten dann für weitere Unterstützung am Rentenmarkt gesorgt und der Euro habe sich wieder festigen können. ...

