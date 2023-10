Die Aktien der Allianz konnten sich am Vortag im Bereich um 221,00 Euro fangen und in der Folge wieder zulegen und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Am heutigen Dienstag können die Papiere weiter ansteigen und zeigen sich aktuell bereits bei 225,30 Euro. Zuvor hieß es im Insight: "Prallen die Allianz-Papiere hingegen wieder nachhaltig im Bereich von 224 Euro und dem 10er-EMA wieder nach unten ab, wäre dies ein Schwächesignal und ...

