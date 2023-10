Schon zahlreiche Anbieter haben die Festgeld-Schallmauer von 4,0 Prozent Zinsen durchbrochen. Doch wer zahlt am meisten Zinsen auf dem Festgeld? Klarna, Postbank, Targobank oder jemand ganz anderes? Letzte Woche erregte der schwedische PayPal-Konkurrent Klarna erneut das Aufsehen der deutschen Kunden: Denn Klarna erhöhte das Festgeld für 12 Monate auf 4,33 Prozent und setzte sich damit an die Spitze für Festgelder in Deutschland. Dabei können Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...