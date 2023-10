Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer ganzen Serie von negativen Überraschungen im Frühjahr (d.h. die Inflation fiel höher als erwartet aus) folgten im Juni und Juli in den USA zwei Monate mit überraschend geringem Preisauftrieb, so Patrick Franke von der Helaba.Die Euphorie, die sich an den Finanzmärkten deswegen breitgemacht habe, habe allerdings nicht lange gewährt. Unter anderem der Verbraucherpreisindex für August, der einen Anstieg gegenüber Vormonat von 0,6% aufgewiesen habe, habe alle auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht gewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...