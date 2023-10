Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Kanada verfestigt sich bei Werten um 4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die nächsten Daten zur Preisentwicklung in Kanada würden nächste Woche veröffentlicht. Der starke Arbeitsmarkt sorge zusätzlich für Inflationsdruck auf der Lohnseite. Die kanadische Notenbank (Bank of Canada, BoC) habe in der jüngsten Vergangenheit öfters von einem möglichen Zinsschritt gesprochen, um die Inflation zu bekämpfen. ...

