Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Der September 2023 wird wegen des starken Zinsanstiegs an sämtlichen Anleihemärkten in Erinnerung bleiben, so François Rimeu, Senior Strategist von La Française AM.Mit einem Anstieg der 10-jährigen US-Anleihe um 46 Basispunkte, der 10-jährigen deutschen Anleihe um 33 Basispunkte und der 10-jährigen italienischen Anleihe um 63 Basispunkte seien diese Schwankungen sehr beachtlich, mit deutlich invertierten Kurvenverläufen. Zu beachten sei auch, dass dies ohne nennenswerte Änderung der Inflationsprognosen geschehe, was ebenfalls zu sehr starken Schwankungen der Realzinsen führe. Die Realzinsen in den USA und in Deutschland seien jetzt auf dem höchsten Stand seit 2008 bzw. 2011. ...

