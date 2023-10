Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Börsen sind am Ende in aller Regel rational. Die ganze Wahrheit über die wirtschaftliche Wirklichkeit erhält derzeit Siemens Energy. Am Montag ging es um fast 1 % aufwärts. Insgesamt aber zeigen sich die Notierungen von Siemens Energy unverändert recht schwach. Der Titel hat in den zuvor abgelaufenen fünf Tagen ein Minus von fast -5 % hinnehmen müssen. Siemens Energy kann aus dieser Sicht nicht unmittelbar ...

