Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat die im Juni angekündigte Akquisition von "Praxis Completion Technology" abgeschlossen. Der Kaufpreis für den Erwerb aller Anteile an der Gesellschaft liegt bei 22 Mio. USD zuzüglich einer Abgeltung für Working Capital-Anpassungen und die erwirtschafteten Ergebnisse vom 1. Januar 2023 bis zum Closing am 9. Oktober. Letztere standen zum Zeitpunkt des Closings noch nicht fest, teilt SBO mit. Das in Dubai ansässige Unternehmen mit 40 Mitarbeitern ist laut SBO einer der führenden Anbieter von Packersystemen und Komplettierungsprodukten im Nahen Osten und bietet Lösungen, die die Lebensdauer von Bohrlöchern verlängern, ihre Integrität gewährleisten und die Zuflussleistung verbessern ....

