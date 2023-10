GARCHING (dpa-AFX) - Bei der unter dem Einbruch des Immobilienmarkts leidenden Deutsche Pfandbriefbank (pbb) übernimmt im nächsten Jahr ein neuer Chef das Ruder: Am 1. Februar 2024 soll der Deutsche Bank-Manager Kay Wolf (47) in den Vorstand aufrücken und nach kurzer Einarbeitung Vorsitzender werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Garching bei München mitteilte.

Der bisherige Vorstandschef Andreas Arndt ist 65 Jahre alt geworden, er wird seine Tätigkeit laut pbb nach acht Jahren an der Spitze der Bank planmäßig beenden. Der designierte Nachfolger Wolf ist derzeit Risikochef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank.

Die Pfandbriefbank ist eine vom Bund gegründete Nachfolgerin der im Zuge der Finanzkrise kollabierten Hypo Real Estate (HRE). Der Bund hatte die pbb 2015 an die Börse gebracht und war zunächst auch größter Aktionär. Unter Arndts Regie machte die pbb solide Geschäfte, 2018 hatte der Bund seinen Ausstieg bekannt gegeben.

Hauptgeschäft der pbb ist die Finanzierung von Gewerbeimmobilien, der Markt ist in diesem Jahr insbesondere wegen des Zinsanstiegs eingebrochen. Im Sommer hatte der Vorstand angekündigt, bis zu 130 der 800 Vollzeitstellen streichen zu wollen. Der Stellenabbau soll "sozialverträglich und unter Nutzung der Altersstruktur" erfolgen. Im ersten Halbjahr lag das Neugeschäft mit 2,5 Milliarden Euro weit unter den 4,3 Milliarden Euro aus der ersten Jahreshälfte 2022./cho/DP/stw