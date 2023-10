DJ Amundi Asset Management: AMUNDI ETF - Important Information - Name Changes - 11/10/2023

Amundi Asset Management (0XBB,DSUS,0XCK,CNAA,CNAL,0XAL,0MS5,0XBH,0XBE,0W9J,RUSG,RSGL,0MRT,0MRI,0MRS,0XBG,CSHD,WATU,WATL,WATC,0MRL,0MRP,0MRJ,0WA5,0WA4,0WA3,0MS7,MIBX,0W9H,MEUG,WLDD,WLDL,0XCH,WLDU,0MRN,LEMD,LEML,JPNL,JPNU,0MRB,0XC2,CACX,0MQ4,MSEU,MSEX,0XDO,0MRH,0MRA,INRL,NRJU,NRJC) Amundi Asset Management: AMUNDI ETF - Important Information - Name Changes - 11/10/2023 10-Oct-2023 / 10:45 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMUNDI ETF - Important Information - Name Changes - 11/10/2023 -- Name Changes -- Please note that in order to reflect Amundi's naming policy following the merger of Lyxor into Amundi Asset Management on June 1st 2022, all Multi Units France Sub-funds will be renamed as per below effective October 11th 2023. Please find the Notice to Shareholders attached. Current Fund Name ISIN of the share New Funds Name Effective date of class(es) the change LYXOR BEL 20 TR (DR) UCITS ETF FR0000021842 Amundi BEL 20 UCITS ETF 11/10/2023 Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF FR0011023621 Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse FR0011607084 Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) UCITS ETF Inverse UCITS ETF 11/10/2023 FR0011607340 Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS FR0011758085 Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS 11/10/2023 ETF ETF Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF FR0011857234 Amundi MDAX UCITS ETF 11/10/2023 FR0011720911 Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF Amundi MSCI China A UCITS ETF 11/10/2023 FR0011720937 FR0013209921 FR0013209939 FR0013209947 Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Net FR0013209954 Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Zero Ambition UCITS ETF 11/10/2023 FR0013209962 FR0013209970 FR0013209988 FR0013209996 Lyxor SMI Daily (-2X) Inverse UCITS ETF FR0010869438 Amundi SMI Daily (-2X) Inverse UCITS 11/10/2023 ETF FR0010869495 Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse Lyxor Daily SHORDAX X2 UCITS ETF UCITS ETF 11/10/2023 FR0010883157 Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS FR0011042753 Amundi IBEX 35 Doble Apalancado Diario 11/10/2023 ETF (2x) UCITS ETF Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS FR0011036268 Amundi IBEX 35 Doble Inverso Diario 11/10/2023 ETF (-2x) UCITS ETF Lyxor NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS FR0010342592 Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged 11/10/2023 ETF UCITS ETF FR0011119171 Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF 11/10/2023 FR0011119155 Lyxor CAC 40 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF FR0010592014 Amundi CAC 40 Daily (2X) Leveraged 11/10/2023 UCITS ETF Lyxor CAC 40 Daily (-2X) Inverse UCITS ETF FR0010411884 Amundi CAC 40 Daily (-2X) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF Lyxor CAC 40 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF FR0010591362 Amundi CAC 40 Daily (-1X) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF FR0011041334 Amundi CAC MID 60 UCITS ETF 11/10/2023 Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF FR0010510800 Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF 11/10/2023 Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS FR0010527275 Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF ETF 11/10/2023 FR0014002CH1 Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2X) Inverse FR0010424143 Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2X) 11/10/2023 UCITS ETF Inverse UCITS ETF Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2X) Leveraged FR0010468983 Amundi EURO STOXX 50 Daily (2X) 11/10/2023 UCITS ETF Leveraged UCITS ETF Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1X) Inverse FR0010424135 Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1X) 11/10/2023 UCITS ETF Inverse UCITS ETF Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1X) Inverse FR0010446666 Amundi FTSE MIB Daily (-2X) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF UCITS ETF Lyxor FTSE MIB Daily (2X) Leveraged UCITS FR0010446658 Amundi FTSE MIB Daily (2X) Leveraged 11/10/2023 ETF UCITS ETF Lyxor FTSE MIB Daily (-1X) Inverse (BEAR) FR0010446146 Amundi FTSE MIB Daily (-1X) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF UCITS ETF Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF FR0010869578 Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse 11/10/2023 UCITS ETF FR0010010827 Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Amundi FTSE MIB UCITS ETF 11/10/2023 FR0014002H76 FR0010251744 Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF Amundi IBEX 35 UCITS ETF 11/10/2023 FR0012205672 Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF FR0010261198 Amundi MSCI Europe II UCITS ETF 11/10/2023 FR0014003IY1 FR0014003N93 FR0010315770 Lyxor MSCI World UCITS ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF 11/10/2023 FR0011660927 FR0011669845 FR0013465804 FR0010429068 Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF FR0010435297 ETF 11/10/2023 FR0013465796 FR0010245514 FR0010377028 Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF 11/10/2023 FR0011475078 FR0011871045 FR0007052782 Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF FR0013380607 Amundi CAC 40 UCITS ETF 11/10/2023 FR0011122233 FR0007054358 FR0011554260 FR0011554286 FR0012399749 Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF FR0012399756 Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF 11/10/2023 FR0012399764 FR0012399806 FR0012399772 FR0012399731 FR0013346681 Amundi PEA Obligations d'État Euro Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF UCITS ETF 11/10/2023 FR0013346673 Lyxor MSCI Greece UCITS ETF FR0010405431 Amundi MSCI Greece UCITS ETF 11/10/2023 FR0010361683 Lyxor MSCI India UCITS ETF Amundi MSCI India II UCITS ETF 11/10/2023 FR0010375766 Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) FR0010524777 Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF UCITS ETF 11/10/2023 FR0014002CG3

October 10, 2023