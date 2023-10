Interview mit Anna Rosenberg, Head of Geopolitics am Amundi Investment InstituteFrau Rosenberg, Ihr Spezialgebiet bei Amundi sind geopolitische Risiken. Wir alle sehen, wie sich in der Welt was verschiebt. Bewerten Sie die heutigen Risiken - sagen wir im Vergleich zu den vergangenen 10 bis 15 Jahren - als gefährlicher?Auf jeden Fall. Nach dem Fall der Berliner Mauer stand die Welt offen. Es war Demokratie möglich, der gemeinsame Handel war etwas Positives. Es war eine Zeit des Optimismus. Im Moment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...