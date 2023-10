Eine aktuelle Reputationsstudie des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in Kooperation mit a3bau hebt zum dritten mal jene Unternehmen hervor, die über die höchste Reputation in ihrer jeweiligen Branche verfügen. Darunter befinden sich auch die börsenotierten heimischen Firmen Porr, Strabag, Wienerberger und RHI Magnesita. Porr führt das Feld der Bauunternehmen an und überzeugt durch Innovation, Nachhaltigkeit und ein starkes Engagement in der Lehrlingsausbildung. Rhomberg und Strabag folgen auf den Plätzen. Bei den Bauzulieferern verteidigt Wienerberger den Platz 1. Das Unternehmen beeindruckt durch innovative Systemlösungen und eine breite Dienstleistungspalette, wie es heißt. RHI Magnesita und Baumit folgen auf ...

