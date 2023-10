AlsterResearch hat ein gut besuchtes Roundtable-Meeting mit den Vorständen und Mitgründern der Staige One AG, Jan Taube und Marvin Baudewig veranstaltet. Eine Aufzeichnung kann auf dem ResearchHub angesehen werden. Das Management diskutierte über das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens im Bereich der Digitalisierung des Amateursports, die Wachstumsperspektiven und die anstehende Kapitalerhöhung. Die Experten von AlsterResearch sehen in einem Investment in das Unternehmen eine klare Chance für Investoren, die diesen Weg mitgehen wollen. Bei einem Angebotspreis von EUR 4,23 wird das Unternehmen mit einem adj. 24E EV/Umsatz-Multiple von 5,2x bewertet, was einen 25%igen Abschlag zu anderen (SaaS-)Unternehmen mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen darstellt. Das Roundtable-Meeting bestätigt daher die Einschätzung von AlsterResearch zur Equity-Story von Staige, weshalb die Analysten ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 6,30 bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





