Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosenquote in Kanada verharrte im August bei 5,5 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Anstelle eines erwarteten Aufbaus von rund 20.000 Arbeitsplätzen seien mit knapp 40.000 rund doppelt so viel geschaffen worden. Entgegen der Median-Prognose eines Rückgangs auf 4,7 Prozent seien die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 5,2 Prozent zum Vorjahr stärker als im Vormonat (5,0 Prozent) geklettert. ...

