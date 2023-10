Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der Entwicklung im Nahen Osten richtet der Devisenmarkt seine Augen auf die Inflationszahlen aus den USA am Donnerstag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Zahlen seien deshalb für die Entwicklung des US-Dollars von Bedeutung, da immer wieder Spekulationen einer möglichen Zinserhöhung die Runde machen würden. Sollten also die Inflationszahlen am Donnerstag eine hartnäckige Inflation bestätigen, könnte der Devisenhandel, aufgrund der Hoffnung von steigenden Zinsen, den US-Dollar stärker handeln. Kurse in EUR/USD in Richtung 1,0400 seien vor diesem Hintergrund möglich. (10.10.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...