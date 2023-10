Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach 51,3 im Juli wiesen die PMIs im August mit 48,1 in Summe auf eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft in Schweden hin, so die Analysten von Postbank Research.Im Verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung von 47,6 auf 45,8 und im Dienstleistungssektor, der im Vormonat noch expandiert habe, von 52,7 auf 49,0 verschlechtert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...