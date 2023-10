Auch BMW gehörte einst zu einer langen Liste von Autobauern, welche ein junges Tesla kaum ernstnehmen wollten und in E-Autos viel zu lange nur eine hoffnungslose Spielerei sahen. Bekanntlich hat sich das mittlerweile vollständig ins Gegenteil verkehrt. Lernen will der Konzern von der US-Konkurrenz aber nicht nur bei technischen Dingen, sondern allem Anschein nach auch, wenn es um den Vertrieb geht.Bisher setzt BMW (DE0005190003) beim Verkauf seiner Fahrzeuge auf das klassische Händlernetz, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Die Autos gehen an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...