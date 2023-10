Jeder hat wohl mal das Gefühl gehabt in einer Anstalt zu arbeiten. Ist das Wort "Irrenhaus" nicht eine Betrachtungsweise? Und wenn ja, mit welcher fährt man am gesündesten? Mehr darüber und was so genannte Fusel-Anleihen mit der Börse zu tun haben und natürlich über den Finanzmarkt und die Zukunft erfahren Sie in diesem amüsanten, satirischen Interview mit Finanzkabarettist Chin Meyer, bekannt aus der Serie Die Anstalt im ZDF.