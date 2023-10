DJ MARKT USA/Aktien gut behauptet erwartet - Anleihen fest

Während es für die Eröffnung am Dienstag am US-Aktienmarkt zunächst nach einer Verteidigung der jüngsten Gewinne aussieht, werden die Anleihekurse fest erwartet. Mit den Marktzinsen dürfte es also nach unten gehen, was der Stimmung am Aktienmarkt zuträglich sein dürfte.

Nachdem die Renditen bereits am Freitag als Reaktion auf einen nur moderaten Lohnanstieg im Rahmen des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts gesunken waren, kommen die jüngsten Impulse aus Kreisen der US-Notenbank. Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte, dass die Zentralbank nach dem jüngsten Anstieg der Renditen auf 16-Jahres-Hochs "vorsichtig vorgehen" könne. In die gleiche Kerbe schlug die Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas, Lorie Logan; der Anstieg der langfristigen Zinssätze bedeute weniger Notwendigkeit für zusätzliche Erhöhungen, sagte sie.

Dazu erfahren die Anleihen auch wieder Zulauf als sicherer Hafen. Auslöser ist der Krieg in Israel nach dem Überfall des Landes durch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Im Zehnjahresbereich liegt die Rendite aktuell 10 Basispunkte niedriger als am Freitag bei 4,65 Prozent. Sie hatte jüngst annähernd 4,90 Prozent erreicht. Am Montag konnte der Markt darauf noch nicht reagieren, weil der Anleihehandel wegen des "Columbus Day" geruht hatte. Am Zinsterminmarkt waren aber die Wahrscheinlichkeiten für Zinserhöhungen im November oder Dezember bereits deutlich gesunken.

Der Stimmung für Aktien und Anleihen zuträglich ist auch, dass die Ölpreise zunächst nicht weiter steigen und damit die Inflation weiter anheizen. Sie waren am Vortag in Reaktion auf die Entwicklung in Israel um über 4 Prozent gestiegen.

October 10, 2023

