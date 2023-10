DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE-Aktien erfolgreich im Freiverkehr der Börse München (m:access) notiert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberhaching (pta/10.10.2023/11:39) - * Kapitalmarktzugang stellt Finanzierung der Gesellschaft sicher, um Wachstumsstrategie zu beschleunigen * Sensorlösungen für Zukunftsmärkte wie E-Bike, E-Mobility, Agrartechnik und Industrie 4.0

Die Aktien der NCTE AG ("NCTE"), Spezialist für berührungsfreie Drehmomentsensorik, sind erfolgreich im Freiverkehr der Börse München (m:access) gelistet (ISIN: DE000A0LEZB2, WKN: A0LEZB, LEI: 391200V10BZQYPH4TC93). Das Unternehmen setzt mit dem Börsengang einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie um. Die Notierung erhöht die Marktsichtbarkeit des Unternehmens und ermöglicht es Investoren, die Aktien der NCTE AG aktiv zu handeln. Das Hauptziel besteht darin, langfristig Kapitalerhöhungen zu ermöglichen.

Jürgen Uebbing, Vorstand der NCTE AG, sagt: "Die NCTE hat sich in den vergangenen Jahren von einem Startup zum Technologieführer auf dem Gebiet der berührungslosen Drehmomentmessung entwickelt. Unsere Sensorlösungen revolutionieren verschiedene Industrien, indem sie berührungslose Drehmoment- und Kraftmessungen in vielfältigen Anwendungen ermöglichen. Wir haben das klare Ziel, unsere Wachstumsstrategie weltweit in Zukunftsmärkten wie E-Bike, E-Mobility, Agrartechnik und Industrie 4.0 weiter zu beschleunigen. Mit dem Börsengang sichern wir die Finanzierung der Gesellschaft und stärken unsere Strategie durch größere Flexibilität mit direktem Kapitalmarktzugang."

NCTE ist bereit, weltweit in Zukunftsmärkten zu wachsen

Die NCTE AG ist eine treibende Kraft im Bereich der Sensorsysteme, die auf den Prinzipien der Magnetoelastizität beruhen. Neben standardisierten Sensoren für Prüfstands- und Testanwendungen liegt der Fokus der NCTE auf hochintegrierten maßgeschneiderten Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Die umsatzstärksten Produkte versetzen den E-Bike-Antriebsmarkt in Bewegung. Ein Feld, auf dem die NCTE mit etablierten Playern zusammenarbeitet und das stetig wächst.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in Märkten wie Agrartechnik, Automatisierung, Robotik, Maschinen- und Fahrzeugbau, Medizintechnik und sogar im Motorsport aktiv. Seit mehr als einem Jahrzehnt verhilft die NCTE mit innovativen Lösungen Elite-Teams der Formel 1 und MotoGP zum Sieg. Im Laufe der Jahre hat sich die Gesellschaft kontinuierlich gewandelt: von einem reinen Entwicklungsunternehmen zu einer technologischen Kraft mit Serienprodukten und fortschrittlichen Fertigungskapazitäten.

Weitere Informationen zur NCTE AG sind unter https://ncte.com/unternehmen/ir/ und https://www.boerse-muenchen.de/ Aktie/DE000A0LEZB2 verfügbar.

(Ende)

Aussender: NCTE AG Adresse: Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de

ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 05:39 ET (09:39 GMT)