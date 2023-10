Die Juventus-Aktie (WKN: 794314) startete am Montag mit einem Kursverlust von gut -7% in die Börsenwoche. Damit setzte sich der seit Wochen bestehende Abwärtstrend des italienischen Fußballclubs fort. Seit Anfang September hat die Juventus-Aktie fast -30% an Wert eingebüßt. Warum steht der Titel des italienischen Rekordmeisters unter so massivem Verkaufsdruck? Juventus vorgestellt Juventus Football Club, besser bekannt als Juventus Turin, ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...