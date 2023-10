Mit einem Kursgewinn von knapp 5 Prozent auf 23,80 Euro hat die MorphoSys Aktie heute ein deutliches Plus verzeichnet. Intraday sah es aber schon einmal besser aus: So ist das bisherige Tageshoch heute bei 24,24 Euro notiert, womit die Biotech-Aktie am Bereich um die 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt ist. Charttechnisch ist der heutige Kursanstieg ...

