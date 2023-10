Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenn es darum geht, ein Bild für die diesjährige Performance an den Kapitalmärkten zu finden, dann wurden die grünen Farben des Frühlings in den letzten Wochen durch zunehmend dunklere Herbsttöne ersetzt, so Sean Shepley, Senior Economist bei Allianz Global Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...