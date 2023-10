Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4852/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #501 geht es um einen starken ATX am Vormittag samt Comeback über dem Jahresstartwert. Der 10.10. ist zudem der wohl irrste Tag der Wiener Börsegeschichte und wir erinnern und auch gerne an ein tolles MBO. News gibt von Amag Kontron, Andritz, Aktiendeals bei Addiko, Do&Co, CA Immo und guten Ruf von Porr, Strabag, Wienerberger, RHI. Und ein Sager von Ernst Huber: "Den Österreichern ihr dad.at, den Deutschen Traders Place. Es freut mich, mit Traders Place, dem Neobroker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...