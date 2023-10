Die Werkstattkette ATU hat direkt vor der Unternehmenszentrale in Weiden-Nord in Kooperation mit Allego sechs öffentlich zugängliche Ladestationen mit je zwei Ladepunkten eröffnet. Dort können E-Fahrzeuge mit einer Spitzenleistung von bis zu 300 kW geladen werden. Neben vier HPC-Ladepunkten (an zwei Hypercharger HYC300 von Alpitronic) gibt es acht AC-Anschlüsse mit 22 kW Leistung. Obwohl sich die Ladesäulen auf dem Firmengrundstück befinden, sollen ...

