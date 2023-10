Der Umwelt- und Recycling-Dienstleister ALBA hat in Berlin erste Elektro-Müllfahrzeuge von Volvo in Empfang genommen. Bei den beiden E-Trucks handelt es sich um einen Müllpresswagen und einen Abrollkipper. Deutschlandweit will ALBA seine E-Flotte 2023 auf 37 Elektro-Lkw von Volvo bringen. Die beiden Exemplare gehören einer begleitenden Mitteilung zufolge zur Modellreihe Volvo FE Electric. Sowohl der Müllpresswagen - ein Hecklader - als auch der Abrollkipper ...

