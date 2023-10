AMAG und Airbus erneuern ihren Liefervertrag. Der heimische Aluminiumkonzern wird in den kommenden Jahren zertifizierte Walzprodukte an Airbus liefern, die hauptsächlich für die Struktur und die Außenhaut aller Airbus Flugzeugfamilien Verwendung finden. "Es ist uns gelungen, unsere Marktposition bei unserem wichtigsten Luftfahrtkunden auf der Grundlage der langjährigen verlässlichen Lieferungen von Qualitätsprodukten auszuweiten. Dies gibt uns die Möglichkeit, den eingeschlagenen Wachstumskurs von Airbus mit neuen innovativen und nachhaltigen Produkten aus modernsten Fertigungsanlagen aktiv zu unterstützen", erläutert AMAG-CEO Gerald Mayer. AMAG punktet auch im Bereich Nachhaltigkeit, die in der Luftfahrt wesentlich an Bedeutung ...

